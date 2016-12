Vicenza – Si è conclusa con circa 23 tonnellate di generi alimentari raccolti per le famiglie in difficoltà “Riempimi di gioia”, l’iniziativa di solidarietà organizzata dall’assessorato alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza con l’ausilio del Gruppo volontari della protezione civile del Comune e numerose realtà del volontariato, tra cui oltre 140 Fanti di Vicenza e molte associazioni d’Arma.

“Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto un riscontro importante e generoso da parte della città – ha dichiarato l’assessore Isabella Sala -. I dati dimostrano che nonostante la crisi economica, che sta ancora incidendo in modo rilevante sui consumi, e le diverse occasioni in cui i cittadini sono chiamati a contribuire in iniziative di solidarietà, non ultimo per il terremoto recente nelle Marche, la città e il territorio rispondono con grande generosità e partecipazione a iniziative conosciute e condivise. Va rinnovato il nostro grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito in diversi modi, secondo le proprie sensibilità e specificità, alla riuscita di questo evento. Vedere esempi di solidarietà in persone che desiderano ricambiare l’aiuto ricevuto quando avevano bisogno, e tanti piccoli esempi di aiuto reciproco fa essere orgogliosi di appartenere a questa città che sa essere comunità”.

“Desidero ringraziare il gruppo Pedon che per festeggiare il 2017 ha donato 1000 confezioni di lenticchie, in occasione dell’anno mondiale delle Nazioni Unite dedicato ai legumi, elemento accessibile dal punto di vista economico e di grande valore nutrizionale. Un segnale importante che mi auguro in futuro sarà dato anche da altre aziende – ha concluso Sala”.

Complessivamente sono state raccolte circa 23 tonnellate di generi alimentari, suddivise in 8 di pasta, 2,5 di sughi e pelati, 2,5 di prodotti in scatola e 1,5 tonnellata di latte. Gli altri prodotti donati si suddividono in alimenti per la prima infanzia, zucchero, sale, biscotti, caffè e altri solubili.

Dei 37 supermercati e ipermercati coinvolti, 23 sono stati aperti anche nella giornata di domenica.

Sono stati oltre 300 i volontari che si sono alternati sabato e domenica nei tre turni di presenza e nel lavoro di stoccaggio e preparazione del materiale, mentre sono stati 30 quelli che martedì e mercoledì scorsi hanno distribuito gli alimenti raccolti principalmente alle parrocchie cittadine e ai principali enti di assistenza (CRI, frati di Santa Lucia, Mezzanino). La distribuzione degli alimenti sta avvenendo attraverso il coordinamento tra i servizi sociali e le parrocchie, che si fanno insieme garanti che l’aiuto arrivi a chi effettivamente ne ha bisogno. Si stima che saranno 3000 le famiglie aiutate nei prossimi mesi.

Le associazioni che hanno effettuato la raccolta sono le seguenti: Agesci – scout Vicenza 14, Agesci – scout Vicenza 8, Ass. Alpini di Laghetto, Ass. Alpini Anconetta, Ass. Ozanam onlus – “Il Mezzanino”, Ass. culturale islamico “ETTAWBA”, Ass. Genio e trasmissioni, Ass. Native Onlus, Ass. Naz. Del Fante Fed. Prov di Vicenza, Ass. Nazionale Bersaglieri, Ass. Nazionale Marinai d’Italia, Ass. Sottoufficiali, Atletica Vicentina, Blu Emergency Onlus, CISOM – Corpo di Soccorso dell’Ordine di Malta, Croce Rossa Italiana, Gruppo sportivo non vedenti Vicenza, Istituto Rossi, Italbras, Marathon Club, Pantere, Parrocchia di San Paolo, Parrocchia di San Pietro Apostolo, Parrocchia Ospedaletto, Prot. civile Nucleo Volontari AN Carabinieri, Unitalsi.

Molti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Fra questi Leodari pubblicità che ha anche inserito un ringraziamento negli schermi digitali della città, e il Vicenza Calcio.