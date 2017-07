Trento, Assestamento Bilancio approvato nella notte: bocciato l’ordine del giorno su Rolle, nessun ritardo nel Protocollo secondo la Provincia

Passo Rolle, Odg bocciato

No all’odg Fugatti sulle rassicurazioni per la realizzazione del collegamento funiviario S. Martino di Castrozza – Rolle

Il testo proposto dal consigliere della Lega Nord Trentino, bocciato con 18 no e 11 sì, intendeva impegnare la Giunta ad adottare tutti gli atti e le iniziative necessarie per garantire in tempi brevi la realizzazione del collegamento S. Martino – passo Rolle come previsto dal protocollo dl’intesa sottoscritto dalla Provincia nel 2015. Il presidente Rossi ha espresso parere negativo perché, ha detto, l’odg è inutile, visto che gli atti sono stati scritti in un protocollo che, fin qui, è stato rispettato: dall’innevamento artificiale, alla sostituzione di alcuni impianti a S.Martino di Castrozza, alla progettazione della strada e la relativa gara. Il protocollo, quindi, si attua nelle tempistiche previste. Protocollo, ha ricordato Rossi, che prevede il collegamento per il quale è in corso una progettazione che tiene presente l’impatto paesaggistico e sul Parco. Da parte della Pat ha aggiunto Rossi, se ci sono proposte nuove che si possono inserite nel tavolo di chi ha firmato il protocollo e che individuano alternative per il collegamento, ci dev’essere la massima disponibilità per studiarle e valutarle. Approvare un odg come questo, invece, significherebbe fare i “tifosi” di una parte o dell’altra e porterebbe danno a tutto il territorio. Simoni (PT) ha ricordato che il collegamento S.Martino – Rolle è una questione trentennale che oggi però sembra arrivare ad una soluzione. E se un imprenditore entra in un territorio dove è stato realizzato un protocollo deve sedersi ad un tavolo con tutti gli interessati e non limitarsi a dire che non capisce perché non viene dato via libera al suo progetto. Quindi, per Simoni il protocollo va rispettato fino in fondo. Bezzi (FI) ha detto che nell’incontro tra l’imprenditore che ha presentato il suo progetto per il Rolle la maggioranza dei presenti ha espresso un parere positivo. Ma si lamentavano, invece, dell’inadempienze della Pat nel rispetto del protocollo. Borgonovo Re (PD) ha chiesto la possibilità di una votazione separata dell’odg perché contiene la richiesta di avere certezze sul rispetto del protocollo, e perché alcuni tempi previsti dall’accordo non sono stati rispettati. Anche secondo la consigliera Pd i promotori della nuova proposta devono sedersi al tavolo del protocollo. Fugatti, ricordando che il protocollo non è stato rispettato, non ha accettato il voto separato e l’odg è stato bocciato dalla maggioranza.