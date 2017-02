Trento, appuntamento alla ex ma si presenta con un coltello: arrestato

Non si dà pace per la fine della relazione e si presenta all’appuntamento con la sua compagna con un coltello. Per questo un tunisino di 26 anni è stato arrestato a Trento dai carabinieri. Altre notizie in breve di cronaca

Trento - Secondo una prima ricostruzione, il giovane, dopo aver chiesto un incontro alla compagna, aveva confidato ad alcuni amici della donna che le avrebbe tagliato la faccia se il loro legame si fosse interrotto. La giovane si è recata all’appuntamento con un’amica, dopo aver avvertito il ’112′.

Arrivati sul posto dell’appuntamento in via Brennero, i carabinieri hanno sorpreso il tunisino mentre stava tentando di disfarsi di un grosso coltello da cucina, nascosto nella manica del giubbotto. Dopo averlo bloccato a fatica, i carabinieri lo hanno portato al comando di via Barbacovi dove hanno accertato che sul suo conto c’erano reati contro la persona e il patrimonio ed era pendente un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Trento.

Altre notizie in breve

Una coppia di trentenni residente in val di Sole è stata arrestata - I carabinieri di Cles hanno trovato nella loro auto 30 grammi di cocaina e nella loro abitazione alcuni francobolli di Lsd, una bilancia di precisione e gli strumenti per il confezionamento delle dosi. Dopo averli fermati per un controllo stradale alle porte di Cles e accortisi che il conducente aveva precedenti per smercio di droga, i carabinieri hanno ispezionato il veicolo e hanno trovato, nel porta oggetti di una portiera, un involucro in cellophane contenente la cocaina. Dopo aver trascorso il fine settimana agli arresti domiciliari, i due saranno processati oggi al Tribunale di Trento con rito direttissimo.

Polizia: a Trento 7 arresti e 18 denunce – Proseguono a Trento i controlli contro la criminalità disposti dal questore. Nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio la polizia ha arrestato 7 persone, ne ha denunciate 18 e ha identificato oltre 100 persone. La squadra mobile, nell’ambito del contrasto allo spaccio di droga, ha arrestato due nigeriani e un iracheno mentre stavano cedendo droga a dei tossicodipendenti. Nel corso della settimana, inoltre, sempre la squadra mobile ha arrestato tre persone in esecuzione di ordini di carcerazione. La squadra volante ha invece arrestato un giovane responsabile di un’aggressione ad una donna di 70 anni. ”Gli arresti compiuti in questi giorni – commenta il capo della squadra mobile Salvatore Ascione – rappresentano solo l’apice di tutto il lavoro svolto dalla Polizia nelle complesse attività di prevenzione e di repressione volute dal questore D’Ambrosio con l’obiettivo del contrasto ai fenomeni della microcriminalità, finalizzati alla ricerca della legalità e della sicurezza dei cittadini”.