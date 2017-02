Belluno, Sottoguda: donna muore cadendo da una parete di ghiaccio: milanese ma abitava a Panchià

La tragedia, è avvenuta su una cascata di ghiaccio nel Bellunese. La donna di 41 anni, di Vimercate (Milano) abitava a Panchià in Val di Fiemme. Aveva ultimato assieme al marito i due tiri della cascata della “Cattedrale”

Nordest - La donna, Tiziana Sottocornola, 41 anni di Vimercate (Milano), abitava a Panchià in Val di Fiemme. Per cause in corso di accertamento, è precipitata da una parete di ghiaccio a Serrai di Sottoguda nel comune di Rocca Rietore in provincia di Belluno. I due alpinisti, stavano arrampicando sulla cascata ghiacciata quando intorno verso mezzogiorno è scattato l’allarme. Immediato l’intervento degli uomini del Soccorso alpino bellunese.

La 41enne aveva ultimato assieme al marito i due tiri della cascata meglio nota come “La Cattedrale” ed era ferma in sosta quando, attrezzate le doppie per le calate, è caduta nel vuoto.

Il marito ha subito richiesto l’intervento del 118, verso le 12. A causa della nebbia a banchi, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore non è potuto decollare. Sul posto sono arrivati l’ambulanza di Rocca Pietore, il Soccorso alpino della Val Pettorina e l’automedica di Agordo. Purtroppo però, per la donna non c’è stato più nulla da fare: al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dovuto ai gravi traumi riportati.

Il compagno della donna, è stato recuperato dall’alto da una squadra di soccorritori bellunesi.