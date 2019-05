Trento, Anniversario AF 447: Venerdì 31 maggio a Rovereto cento rintocchi di Maria Dolens, sabato 1 giugno messa di suffragio nel Vanoi

Connect on Linked in

Alla cerimonia di Rovereto saranno presenti anche i 15 coordinatori dei Circoli trentini provenienti da Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Australia. La cerimonia si concluderà con i cento rintocchi di Maria Dolens

Trento – Sarà la Campana dei Caduti a Rovereto, venerdì 31 maggio alle 17, ad ospitare la cerimonia di commemorazione di Rino Zandonai, Giovanni Battista Lenzi e Luigi Zortea, a dieci anni dalla loro tragica scomparsa. Era la notte fra il 31 maggio ed il primo di giugno del 2009 quando l’aereo dell’Air France in volo tra il Brasile e Parigi, sul quale si trovavano anche loro, precipitò nell’oceano Atlantico: il bilancio fu di 228 vittime.

L’allora sindaco di Canal San Bovo, Luigi Zortea, il direttore della Trentini nel Mondo Rino Zandonai e il consigliere provinciale Giovanni Battista Lenzi stavano rientrando da una trasferta in Brasile in visita alle comunità di origine trentina.

Alla cerimonia saranno presenti anche i 15 coordinatori dei Circoli trentini provenienti da Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Australia.

Dopo l’introduzione musicale del gruppo Abies alba, la commemorazione proseguirà con gli interventi di Alberto Robol (Reggente della Fondazione Opera Campana Caduti), Alberto Tafner (Presidente dell’Associazione Trentini nel Mondo), rappresentanti del Consiglio e della Giunta Provinciale, Roberto Pradel (Presidente della Comunità di Primiero), Attilio Pedenzini (Presidente della Comunità della Valsugana e Tesino) e Stefano Bisoffi (Presidente della Comunità della Vallagarina).

È poi prevista una breve esibizione del gruppo Abies alba, al termine della quale i partecipanti si trasferiranno davanti alla Campana dei Caduti, dove ci sarà la commemorazione religiosa da parte di mons. Luigi Bressan, Vescovo emerito.

La cerimonia si concluderà, alle 19.00, con i cento rintocchi di Maria Dolens, per unire in un unico abbraccio chiunque abbia sacrificato la propria vita come hanno fatto Zandonai, Lenzi e Zortea, perseguendo un’idea di fratellanza e solidarietà tra tutti gli uomini del mondo.

Il viaggio della solidarietà

Tra i motivi di quel viaggio c’erano l’inaugurazione di una piscina terapeutica per portatori di handicap ad Ouro Fino (Minas Gerais) realizzata in collaborazione con la Trentini nel mondo e la consegna al sindaco del Comune di Gaspar (Santa Catarina) di una somma raccolta dall’Associazione in Trentino con una campagna di solidarietà, per la costruzione di un centro di aiuto psicologico per bambini.