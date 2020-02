Trento, alle Comunali di maggio sarà sfida tra Baracetti (centrodestra) e Ianeselli (centrosinistra). Degasperi candidato di Onda Civica

Ufficializzato in queste ore il nome del candidato di centrodestra per la carica di sindaco del capoluogo. Filippo Degasperi sarà invece il candidato di Onda civica

Trento – Dopo settimane di incontri il centrodestra trentino ha scelto il suo candidato sindaco per le prossime elezioni comunali.

Sarà l’avvocato Alessandro Baracetti, classe 1970, sposato e padre di un bambino, e già in passato impegnato a sostegno di giovani, donne e famiglie, è stato scelto dalle forze della coalizione poiché – spiega una nota della Lega – “ritenuto il giusto emblema di quella serietà di cambiamento richiesta dagli abitanti di Trento dopo oltre 20 anni di immobilismo del centrosinistra”.

Nelle scorse settimane il centrosinistra aveva già ufficializzato il nome di Franco Ianeselli quale candidato della coalizione.

Onda civica sceglie Degasperi

Il consigliere provinciale Filippo Degasperi è invece il candidato sindaco di Onda civica. Il soggetto politico è nato dalla fuoriuscita dei consiglieri comunali di Trento dal gruppo del Movimento 5stelle. Degasperi fa ancora parte del gruppo dei 5stelle in Consiglio provinciale.”La nostra è una scelta coraggiosa che parte da lontano, e che si profonde di dare nuova autonomia e autorevolezza al Comune di Trento, le cui prerogative sono ora schiacciata dalla Giunta provinciale”, ha detto Degasperi.

Tra i temi indicati la tutela dell’ambiente, la riforma della mobilità pubblica, il recupero del patrimonio immobiliare e la promozione della sicurezza. In merito alla situazione del gruppo dei 5stelle in Consiglio provinciale, Degasperi ha detto che per il momento non cambierà nulla: “Il contenitore del Movimento 5stelle si è svuotato nel tempo e sono stati commessi errori, tra cui l’esclusione delle persone. Il gruppo che ho contribuito a costituire continuerà la propria attività, così come fatto fino ora”.