“Study Visit Trentino”, nuovo progetto green in Trentino dedicato alle scuole

Connect on Linked in

Study Visit Trentino è il nuovo progetto promosso dall’ASAT (Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento), realizzato grazie al contributo del Servizio Sviluppo Sostenibile ed Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento, che propone alle scuole secondarie italiane di primo e secondo grado, proposte di gite scolastiche alla scoperta dello sviluppo sostenibile

Trento – Con Study Visit Trentino si offre ai professori ed alle scuole italiane una risposta concreta alla recente introduzione dello sviluppo sostenibile e dell’educazione ambientale come materie di studio obbligatorie nei programmi formativi delle scuole italiane.

È l’occasione per mostrare agli studenti come questi concetti possano trasformarsi in progetti concreti, che migliorano la qualità della vita dei territori in cui vengono realizzati.

Il progetto nasce in provincia di Trento perché in questo territorio gli studenti provenienti da tutta Italia hanno l’opportunità di immergersi in realtà che sono in rapporto sinergico con l’ambiente e che hanno saputo coniugare sviluppo rurale, green economy e buona gestione territoriale rispettando i valori e le tradizioni delle comunità locali.

Inoltre il Trentino offre un panorama ambientale e culturale unico, grazie soprattutto a due poli di attrazione importanti come il MUSE e la rete dei Musei Trentini, nella quale si inseriscono il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, la Terrazza delle Stelle e naturalmente le Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

A questi si aggiungono i progetti che hanno fatto della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente il loro core come Qualità Parco, ideato dal Parco Naturale Adamello Brenta, e Greenway Primiero che ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale puntando su fonti di energia rinnovabili.

Con Study Visit Trentino, ASAT ha realizzato una proposta di alta qualità avvalendosi della collaborazione del Parco Adamello Brenta, del Parco Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino, di Trentino Green Network, dell’Agenzia Viaggi Bolgia, di Primiero Iniziative e dell’Associazione Qualità Parco.

Studyvisittrentino.it è il nuovo sito che oggi raccoglie 12 differenti proposte di gita scolastica per l’autunno 2017 e la primavera 2018, ideate per approfondire i diversi ambiti dello sviluppo sostenibile, trascorrendo da 3 a 5 giorni nel cuore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino o del Parco Naturale Adamello Brenta.

In breve

Parti in bici”: rastrelliere sui bus e bici elettriche nel Parco13 – Da quest’estate a Primiero, a partire dal 24 giugno, saranno presenti sui bus di alcune corse di linea e turistiche delle rastrelliere per il trasporto delle biciclette e negli orari saranno evidenziate quelle corse dove sarà possibile utilizzare le rastrelliere e le fermate abilitate. Il Parco ha introdotto da alcuni anni, all’interno della mobilità sostenibile, anche le biciclette a pedalata assistita a Villa Welsperg, in Val Canali, presso la Casa del Sentiero Etnografico nel Vanoi, a Caoria, e a Paneveggio. Nelle tre ciclostazioni è possibile prendere a noleggio delle mountain bike a pedalata assistita e a pedalata tradizionale (solo Paneveggio) con cui avventurarsi lungo le numerose strade secondarie.