“Il Trentino dell’Emigrazione”, domenica 5 novembre alle 21 al Teatro di Pieve con “I musici cantori” e Alberto Folgheraiter

Domenica 5 novembre 2017 il coro polifonico “I musici cantori” presenterà lo spettacolo “Un baule di legno, una valigia di cartone – giornale radio della storia – il Trentino dell’emigrazione” a cura del giornalista trentino Alberto Folgheraiter

Primiero (Trento) – Attraverso immagini di repertorio e testimonianze dal vivo, con i brani proposti dal coro “I musici cantori”, ripercorreremo le tappe del fenomeno migratorio trentino.

Per conoscere, per non dimenticare, per guardare all’oggi con maggiore sensibilità e consapevolezza.L’ultimo quarto dell’Ottocento è ricordato come l’epoca della “grande emigrazione”, quella che vide la disperata, definitiva, partenza oltreoceano di intere famiglie.

I MUSICI CANTORI

diretti da MATTIA CULMONE

testi e cronaca ALBERTO FOLGHERAITER

al pianoforte ALEX MORANDINI

PROGRAMMA DELLA SERATA

La contrà de l’acqua ciara De Marzi

Luci care luci belle Mozart

Ecco quel fiero istante Mozart

Addio al Trentino Culmone

Se lontan ben mio tu sei Mozart

Montagne addio arr. Culmone

Somewhere Bernstein

Vuoi tu venir in Merica

Pigarelli Roads Dobrogosz

America Bernstein

Dirait-on Lauridsen

An Irish blessing Moore

Con amores la mi madre arr. Chillcott

La Montanara elab. Culmone