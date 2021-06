Treni, tornano le ‘Frecce’ in Trentino: in direzione Milano, Ancona, Roma e Napoli a partire dal 13 giugno

Grazie al miglioramento della situazione pandemica ritornano tutti i principali collegamenti con le Frecce pre-pandemia, a partire da domenica 13 giugno. In particolare riprende il Frecciarossa diretto che collega Trento a Milano, come pure i collegamenti del fine settimana fra Trentino-Alto Adige e Marche, mentre sulla linea Bolzano – Roma l’offerta è stata completamente ripristinata ai livelli antecedenti l’emergenza sanitaria, vi è infine una nuova fermata a Maratea per il Frecciargento Bolzano – Sibari

Trento – Questi i nuovi orari dei collegamenti, molto utilizzati in questo periodo di vacanze estive:

TRENTO – MILANO

Riprende il Frecciarossa che collega Trento a Milano. Il collegamento diretto ferma a Trento, Rovereto, Verona Porta Nuova, Peschiera Del Garda, Brescia. Durante la settimana la partenza da Trento è alle 9.19 con arrivo a Milano alle 11.45, mentre nel fine settimana il treno parte da Trento alle 18.21 con arrivo a Milano alle 20.45. In direzione opposta, dal lunedì al venerdì il treno parte da Milano alle 17.45 con arrivo a Trento alle 20.15, sabato e domenica, invece, la partenza da Milano è alle 10.15 e l’arrivo a Trento alle 12.32.

TRENTO – ANCONA

Ripartono i collegamenti del fine settimana fra Trentino-Alto Adige e Marche. Il Frecciarossa Bolzano – Ancona ferma a Trento alle 8.26, Rovereto, Verona, Bologna, Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro, Senigallia, arrivo ad Ancona alle ore 12.45; la corsa di rientro Ancona-Bolzano parte da Ancona alle 16.00 con arrivo a Trento alle 20.03.

TRENTO – ROMA

Sulla linea Bolzano – Roma l’offerta è stata completamente ripristinata ai livelli antecedenti l’emergenza sanitaria. Saranno 10 le Frecce in circolazione ogni giorno. Il servizio prevede fermate intermedie a Trento, Rovereto, Verona Porta Nuova, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Roma Tiburtina.

TRENTO–NAPOLI

Nuova fermata a Maratea per il Frecciargento Bolzano – Sibari. Le fermate intermedie sono Trento, Rovereto, Verona Porta Nuova, Bologna Centrale, Firenze S. M. Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli Afragola, Salerno, Maratea, Scalea-S. Domenica Talao, Paola, Torano-Lattarico.

