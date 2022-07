Un contadino è morto mercoledì mattina a Lutago, in Alto Adige, finendo con il suo trattore in un torrente

Bolzano – Il mezzo agricolo, che stava percorrendo una strada forestale, per cause ancora da chiarire, è finito in un burrone, terminando la sua corsa nel vicino torrente.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori l’uomo è deceduto sul posto. All’intervento hanno partecipato i vigili del fuoco di Cadipietra, la Croce bianca, l’elisoccorso, il soccorso alpino e le forze dell’ordine.