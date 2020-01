Tragico schianto nel Veneziano: muore la 25enne Sara Michieli

Da chiarire cause sinistro, indagano Carabinieri

NordEst – Una 25enne di Mestre, Sara Michieli, barista di 25 anni di Mestre, è morta in un incidente stradale a Santa Maria di Sala (Venezia). La giovane guidava una Lancia Y che, per cause ancora da stabilire, lungo via Caltana si è scontrata frontalmente con un’Alfa Romeo, su cui viaggiavano tre giovani della zona, un 27enne di Mirano alla guida e due passeggeri, poco dopo le 22 di domenica.

La vettura della giovane, una Lancia Y, è stata posta sotto sequestro, così come l’Alfa Romeo dei ragazzi, entrambe le auto sono finite nel fossato.

A causa del drammatico impatto, la vittima, è morta all’istante. Ferite lievi per il conducente dell’Alfa, 27enne di Mirano e i due passeggeri che viaggiavano con lui. I veicoli sono stati posti sotto sequestro. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118.

La vettura della ragazza, era preceduta da quella del fidanzato che avrebbe assistito impotente alla scena, dando poi l’allarme. Sul posto due ambulanze del Suem 118 di Mirano, i vigili del fuoco di Mira e i carabinieri della stazione di Mirano.

