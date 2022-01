Tragico schianto in A22: muore una donna

Incidente mortale martedì 25 gennaio attorno alle 14 sull’Autobrennero, tra i caselli di Trento centro e Trento sud, in carreggiata sud

Trento/Bolzano – La vittima è Rita Giulia Atzori, 70 anni, originaria dì Iglesias, ma residente a Bolzano. La sua auto, guidata dal marito, ha tamponato un camion.

Ferito – ma non in pericolo di vita – l’uomo di 68 anni, portato all’ospedale S.Chiara di Trento. Il mezzo stava viaggiando in direzione Modena. L’impatto è avvenuto in carreggiata sud, fra i caselli di Trento Nord e Trento Centro, poco prima della galleria di Piedicastello. La vettura – una Ford Fiesta – con la coppia a bordo avrebbe tamponato violentemente un autotreno, nonostante una disperata frenata di diversi metri.

Immediati i soccorsi, con due ambulanze, i vigili del fuoco permanenti di Trento, pattuglie della Polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica, oltre ai mezzi ed agli addetti della A22.