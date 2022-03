Tragico schianto auto camion sulla Feltrina: muore Lucival Neves, andava al lavoro in Luxottica

Aveva 46 anni Lucival Neves, dipendente Luxottica di origini brasiliane: È lui la vittima dell’incidente mortale di mercoledì mattina alle 5 a Pederobba, lungo la Feltrina

NordEst – L’auto della vittima, come documentano le foto dei vigili dle fuoco, per motivi in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta e si è andata a schiantare contro un camion. All’origine dell’incidente, ci sarebbero un malore o forse una grave disattenzione. Purtroppo per il 46enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate..

Il drammatico incidente è avvenuto alle 5.18 di mercoledì 16 marzo 2022. I vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti a Pederobba, in via Feltrina tra il km 24 e il km 28, subito prima dell’Ipertosano, all’altezza del cavalcavia sp150 dei Colli Asolani. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri della stazione locale. Alla guida del camion un cinquantenne residente in provincia di Belluno che non ha potuto evitare l’impatto.Il 46enne lascia moglie e due figlie.