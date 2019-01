Tragico investimento in Valsugana: è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate Gemma Coradello

Connect on Linked in

Castelnuovo (Trento) – Il grave incidente è avvenuto venerdì mattina verso le 10 a Castelnuovo, nei pressi del centro del paese, sulla provinciale molto trafficata a quell’ora. La donna della zona, Gemma Coradello di 76 anni, stava camminando lungo la strada quando – per cause in corso di accertamento – è stata investita da un’auto in transito.

Troppo gravi le ferite riportate dalla donna. L’anziana si è spenta nel pomeriggio all’ospedale Santa Chiara di Trento, nonostante i soccorsi immediati sul posto anche con il supporto dell’elicottero di Trentino Emergenza.

In mattinata, incidente stradale anche a Pinzolo dove un ragazzino è stato investito sulla ss 239. Il giovane è stato soccorso con l’elicottero e trasferito al Santa Chiara ma non sarebbe in pericolo.