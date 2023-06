Tragico incidente stradale nel Trevigiano: perdono la vita tre persone. A Mira 12enne muore travolto da un’auto

Tre persone hanno perso la vita la scorsa notte a Roncade (Treviso) per le conseguenze di un incidente stradale accaduto sulla strada regionale n.89 “Treviso-Mare”. A Mira muore in bici un 12enne

NordEst – Scontro violento tra due auto e un furgone sulla Treviso Mare, SR89, in zona Roncade. Tre degli occupanti dei mezzi sono morti: si tratta di due donne e un uomo. L’incidente ha coinvolto tre mezzi. Prima si è verificato un tamponamento tra una Volkswagen Polo e un furgone Vito, finito nel fossato, nel mentre è sopraggiunta un’Alfa Romeo Giulietta, colpita dai detriti dei due veicoli che si sono scontrati.

C’erano due persone su ciascun mezzo. I vigili del fuoco, accorsi da Treviso con due mezzi, hanno messo in sicurezza i veicoli. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte della coppia che viaggiava a bordo della Polo, e della donna alla guida del furgone Mercedes.

A bordo della Polo c’erano una coppia di fidanzati, Ludovico Brunello di 31 anni di San Biagio di Callalta, e Valeria Orsoni 24enne di Treviso, entrambi deceduti. Morta anche la donna di 53 anni, Dominga Orsato di Asolo, che si trovava sul furgone. Tutti e 3 vivevano in provincia di Treviso. I feriti sono tre uomini: C.P. di 42 anni, B.G. di 34 anni e D.Z.M. di 56 anni.

Muore in bici a 12 anni

E’ successo sabato pomeriggio nel Veneziano. Il ragazzino percorreva via Viasana per tornare a casa, abita infatti poco lontano dal luogo dell’incidente, quando all’altezza di via Don Orione è stato travolto da un’Audi. Il giovane automobilista si è precipitato sul piccolo a terra e ha cercato di rianimarlo in attesa dei soccorsi. La strada è stata immediatamente chiusa e sul posto sono intervenuti l’ambulanza del Suem, i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione dei comuni del Miranese. Troppo gravi però le ferite riportate, il ragazzino è deceduto.