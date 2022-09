Val di Sole in lutto per la morte del 28enne Stefano Pedergnana, travolto dal suo trattore

Posted on

Dopo i numerosi incidenti in Trentino, continuano i soccorsi nei boschi del Triveneto. Sabato mattina elisoccorso trentino a Torrebelvicino. Altro grave incidente anche in provincia di Udine: uomo travolto e trascinato da un tronco per sei metri: ferito ad una gamba. Soccorso un cacciatore in Trentino NordEst – L’Elisoccorso decollato da Trento, è stato mobilitato nel Vicentino, sabato […]