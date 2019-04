Pasqua tragica in montagna: Claudio Berneri muore a Cima di Caione, sul Pasubio perde la vita Roberto Trivellin

Connect on Linked in

Uno scialpinista è deceduto, precipitando per centinaia di metri tra Lombardia e Veneto. Grave incidente a Pasqua anche sul Pasubio, difficili le operazioni di recupero

Nordest – E’ Claudio Berneri, 61 anni, residente a Brescia l’escursionista che ha perso la vita nel giorno di Pasquetta, durante un’escursione di scialpinismo nella zona di Cima Caione, a Ponte di Legno.

L’allarme è stato dato dai compagni di escursione che hanno allertato subito i soccorsi in quota. Immediato l’intervento in zona – sul monte Caione, tra Lombardia e Trentino – dell’elicottero decollato da Trento con l’equipe sanitaria.

Per cause in corso di accertamento, lo scialpinista è precipitato per centinaia di metri, perdendo la vita sul posto.

Era impegnato in un’escursione a Cima di Caione con alcuni compagni, nel gruppo dell’Ortles Cevedale, tra Lombardia e Trentino.

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino lombardo e l’elicottero da Trento.