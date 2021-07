Posted on

Domenica 4 maggio si vota in sei comuni del Trentino e in cinque dell’Alto Adige per eleggere sindaci e consigli comunali Trento – In Trentino i comuni interessati sono Levico Terme, Transacqua, Valfloriana, Vermiglio, Vigolo Vattaro e Villa Lagarina. In Alto Adige si vota a Brunico, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena, Sluderno e Tesimo. In […]