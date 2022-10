Tragedia ad Anterselva: muore Jonas Hainz, campione di alpinismo e membro del Soccorso alpino

Il 25enne, membro del Soccorso alpino di Brunico, stava affrontando la scalata verso la vetta del Monte Magro, nel gruppo Vedrette di Ries. Sabato sera l’allarme della famiglia, domenica il tragico rinvenimento. Sabato pomeriggio il ritrovamento sul Lagorai di un giovane 26enne veneto scomparso a Cima Cece

Bolzano – Il 25enne pusterese, Jonas Hainz, è morto sabato durante un’escursione sul monte Magro, dopo essere precipitato nel vuoto per centinaia di metri. Nella scalata il giovane era solo e non assicurato. Era il suo modo di vivere la montagna; era infatti uno specialista del “free solo” e un suo recente video sul Catinaccio alla Roda de Vael aveva destato furore sui social.

L’allarme è stato sabato sera dalla famiglia che non lo ha visto rientrare a casa. Sul posto il Soccorso alpino che insieme all’elicottero dell’Aiut Alpin ha effettuato un volo di ricognizione e ha avvistato il corpo del ragazzo senza poterlo però portare a valle. La salma è stata recuperata questa mattina a 2.400 metri di altezza dal Pelikan 2 con l’aiuto del verricello.

Il corpo del giovane è stato portato al centro civico di Anterselva e poi all’obitorio. Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente. La via che stava percorrendo era impegnativa, ma il giovane era, a detta dei soccorritori, considerato un alpinista esperto. Profondo cordoglio è stato espresso sui social dal Soccorso alpino di Brunico, di cui Jonas Hainz faceva parte. Poco più di un mese fa il video della sua impresa sul Catinaccio, in solitaria e senz a corda, aveva spopolato sui social. Jonas aveva ripercorso la via “Moulin Rouge”, aperta 20 anni prima sulla parete Croda Rossa dal padre Christoph insieme a Oswald Celva, come si vede nel servizio di Simona Peluso.