Torna il Trento Film Festival ‘digitale’ dal 30 aprile al 9 maggio: in estate anche nelle valli

La kermesse proseguirà in estate, in città e nelle valli trentine. Scopri tutte le anteprime

Trento – Il Trento Film Festival riapre i cinema, per dare un segnale di speranza a un settore duramente colpito dagli effetti della pandemia.

Dal 30 aprile al 9 maggio sarà un’edizione interamente digitale: al secondo anno di pandemia, la rassegna non manca di innovare format, contenuti e strumenti di comunicazione, per garantire al pubblico una programmazione cinematografica di livello internazionale ed eventi alpinistici, scientifici e letterari affascinanti e inediti.

Cento film all’insegna della diversità, l’80% in anteprima, disponibili fino al 16 maggio sulla piattaforma online.trentofestival.it

Tra le prime italiane in Concorso Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord con lo scrittore Premio Strega e La casa rossa su Robert Peroni. In chiusura debutto per N-Ice Cello – Storia del violoncello di ghiaccio, nato tra le Dolomiti e il MUSE di Trento. Giuria internazionale per la prima volta a maggioranza femminile. Il Festival proseguirà in estate, in città e nelle valli trentine.

Programma e approfondimenti su https://trentofestival.it/