Campana raccolta carta in fiamme a Mezzano: intervento dei vigili del fuoco

E’ accaduto lunedì mattina verso le 8 in via di Sopra. Rogo prontamente domato

Mezzano (Trento) – Vigili del fuoco di Mezzano mobilitati lunedì mattina verso le 8 in via di Sopra, per un incnedio che ha interessato una campana per la raccolta della carta. Quattro uomini del corpo locale, si sono immediatamente diretti sul posto e hanno domato le fiamme rapidamente. All’origine dell’incendio ci sarebbe il deposito di ceneri roventi dentro il contenitore, come era già accaduto precedentemente, sempre con conseguenze limitate. L’invito è a prestare la massima attenzione ai materiali che vengono smaltiti nelle campane, seguendo le istruzioni di Azienda Ambiente Primiero.

Dove smaltire i diversi materiali