I tre, tutti con precedenti specifici, erano giunti appositamente dall’Emilia Romagna e alla vista dei militari non hanno opposto resistenza, mentre il basista ha cercato inutilmente di scappare ma in breve è stato bloccato dai militari. Gli ovini, il cui valore complessivo ammonta a circa 20.000 euro, sono stati restituiti ai proprietari, mentre il camion è stato sottoposto a sequestro. I quattro arrestati dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.