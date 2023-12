Svp in Alto Adige sceglie il centrodestra per la nuova giunta. Ecco la proposta Urzì (FdI) per Trento

Continuano le trattative politiche in Trentino Alto Adige per le rispettive nuove Giunte della Provincia, a più di un mese dalle elezioni del 22 ottobre 2023, tra le critiche delle associazioni e dei sindacati

Trento/Bolzano – l parlamentino della Svp si è espresso a favore di trattative di coalizione per la nuova giunta provinciale con Fdi, Lega e La Civica. Con un voto segreto di 41 su 51 voti si sono espressi per un’alleanza con il centrodestra, mentre solo 17 con il centrosinistra. Per quanto riguarda il partner tedesco 42 membri del secondo organo della Volkspartei hanno indicato i Freiheitlichen e 17 per il Team K. Lunedì il primo incontro.

Verso l’accordo a Trento

La vicepresidenza della Provincia abbinata a un maxi assessorato: è la controproposta del commissario provinciale FdI Trentino, Alessandro Urzì, per superare lo stallo per la formazione della nuova giunta Fugatti. “Fratelli d’Italia – afferma Urzì in una nota – sta lavorando ad una soluzione che finalmente riconosca il ruolo del partito che ha permesso di fare vincere la coalizione e permettere cinque anni di stabilità. La vicepresidenza della Provincia, in un ticket con la presidenza, era oggetto dell’accordo e dell’impegno assunto dalle principali forze politiche della coalizione e farlo onorare è obiettivo prioritario di FdI.

Stiamo lavorando a questo e principalmente a questo. Ovviamente – prosegue – in abbinamento a competenze in proporzione al peso di FdI come partito alla pari della Lega nella coalizione. Un maxi assessorato abbinato alla vicepresidenza della giunta, l’alter ego del presidente Fugatti. Stiamo lavorando a questo anche se nessuno intesa è stata ancora raggiunta e la disponibilità a recepire quello che diciamo da un mese sta in ogni caso prendendo forma”.

Per Fdi: “E’ opportuno precisare, le scelte saranno assunte anche sulla base dei rapporti fiduciari, anche dopo l’episodio in consiglio regionale dei giorni scorsi. Il gruppo ha dimostrato e dichiarato nonostante ciò di essere unito e determinato nel sostenere la linea del partito. Qualunque sia. E questo è il senso dell’appartenenza ad un partito. E noi come dirigenti non possiamo che esserne lieti”, conclude Urzì.

