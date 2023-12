Immacolata di grande lavoro per i sanitari del Bellunese: 4 incidenti e 16 soccorsi in pista

Giornata intensa per la rete dell’emergenza-urgenza dell’Ulss Dolomiti, che ha risposto in maniera efficiente alle numerose richieste di intervento

NordEst – Nella giornata di venerdì 8 dicembre, si sono registrati 4 incidenti stradali con feriti: due nella mattina a Santa Giustina con complessivamente 4 persone coinvolte e trattate all’ospedale di Feltre per patologie minori e due a Vodo di Cadore. Nell’incidente di Vodo ha perso la vita una donna del posto, sono rimaste ferite anche altre 4 persone: un minore elitrasportato all’ospedale di Belluno, già dimesso; una donna di 42 anni residente nel veneziano elitrasportata all’ospedale di Belluno che ha riportato dei traumi, dimessa in serata; un uomo di 40 anni residente nel veneziano, curato al pronto soccorso di Pieve per una frattura, in fase di dimissione; un uomo di 34 anni residente nel bellunese centralizzato in ambulanza all’ospedale di Belluno, non critico, che rimane in osservazione al pronto soccorso.

Alle 14.30 la Centrale SUEM di Pieve di Cadore è stata allertata per un secondo incidente a Vodo con una persona ferita e curata per traumi minori al PS di Pieve.

I soccorsi in pista per traumi da sci, gestiti in sinergie con le Forze dell’Ordine e le ambulanze aggiuntive, sono stati 16: Comprensorio Cortina: 8 (di cui 2 elitrasportati a Belluno); Comprensorio Arabba: 6 (di cui 1 elitrasportato a Belluno); Comprensorio Falcade: 2.

Gli accessi ai Pronti Soccorso di Belluno, Feltre, Pieve e Agordo sono stati nella media stagionale, con la prevalenza di traumi minori da sci. Il maggior impatto, comunque gestito con fluidità, è stato dato dagli incidenti stradali.