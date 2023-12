Tragica Immacolata sulle strade venete: a Portogruaro muoiono 3 giovani, in Cadore 1 albergatrice

Terribile incidente nella notte a Portogruaro: auto finisce in un canale, tre morti, tutti giovanissimi. A Vodo di Cadore, scontro frontale tra auto e camper, muore una donna. Tra i 5 feriti ci sono 2 bambini

NordEst – Il primo incidente è avvenuto nella notte a Portogruaro, in provincia di Venezia. Secondo le informazioni dei Vigili del Fuoco, l’auto, dopo esser uscita di strada, è finita in un canale. I corpi dei tre a bordo sono stati recuperati dai sommozzatori. Le vittime sono due ragazzi e una ragazza. Un finestrino accanto ad uno dei sedili posteriori è stato trovato aperto, da qui il sospetto iniziale che potesse esserci una quarta persona coinvolta, ipotesi successivamente esclusa dalle forze dell’ordine. Le vittime erano a bordo di una Bmw Serie 3, e il conducente sarebbe autonomamente uscito di strada, all’altezza di un ponticello sul Reghena. Poi il volo nel canale. Le vittime sono Giulia Di Tillio, 21 anni di Portogruaro, e due ragazzi residenti a Concordia Sagittaria, Egli Gjeci, 26 anni, e Altin Hoti, di 20, il cui fratello, Admir Hoti, di 18 anni, perse la vita in un incidente stradale il 10 maggio 2023 in tangenziale a Portogruaro. Era in macchina con il padre.

Il tragico incidente in Cadore

Lo schianto mortale è avvenuto venerdì mattina lungo la statale Alemagna, nel comune di Vodo di Cadore, in provincia di Belluno. Nello scontro frontale tra un’auto e un camper una donna, che si trovava a bordo dell’autovettura, è deceduta. Si tratta di Imelda Pordon, albergatrice di 71 anni, molto conosciuta a San Vito di Cadore. Altre cinque persone sono rimaste ferite: mamma, papà e due bambini all’interno del camper e il marito della vittima. La strada è rimasta chiusa al traffico per i soccorsi e per eseguire i rilievi del sinistro da parte dei carabinieri.