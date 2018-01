Spettacolare intervento dell’elisoccorso sabato al lago di Juribrutto. Domenica sciatrice soccorsa a Ces

Connect on Linked in

Elicottero di Trentino Emergenza a San Martino di Castrozza domenica mattina e al lago di Juribrutto sabato pomeriggio

Primiero San Martino (Trento) – Spettacolare intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza, sabato pomeriggio poco dopo le 13 in zona Juribrutto (2.206 metri), per recuperare una scialpinista rimasta ferita in seguito ad una caduta non grave.

Le immagini pubblicate sul “Gruppo facebook dei sostenitori Elisoccorso trentino”, documentano un’operazione impegnativa con l’utilizzo del verricello per portare i primi soccorsi in quota. La centrale del 118, conferma che l’intervento ha interessato una scialpinista 40enne, recuperata e di seguito trasferita in ospedale a Cavalese in codice giallo.

Pubblicato da Valentino Vanzo su Domenica 14 gennaio 2018

Il lago di Juribrutto, si raggiunge partendo da Malga Vallazza (situata lungo la statale che scende dal passo Valles verso il passo Rolle, poco sotto il primo dei due passi). Nei pressi della malga si prende il sentiero 631 per i laghi di Juribrutto.

Elisoccorso a San Martino di Castrozza

L’elicottero è intervenuto domenica mattina verso le 11.30 anche a San Martino di Castrozza, in seguito ad un incidente non grave che ha coinvolto una sciatrice di 27 anni, caduta sulla pista rekord di Ces. La ragazza – secondo le informazioni fornite dalla Centrale 118 – è stata trasferita all’ospedale di Feltre in codice giallo.

Tra i molti interventi su tutte le piste da sci del Trentino, da segnalare inoltre sempre domenica ma nel pomeriggio, a malga Ces, il soccorso di un ragazzino di 11 anni caduto mentre stava sciando. E’ stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Feltre con l’ambulanza.

Sempre a Primiero, si registra inoltre un incidente in pista che ha coinvolto due sciatori di 38 anni.