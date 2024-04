Tragico schianto auto camion tra Zambana e Nave San Rocco: muore 56nne

Posted on

Torna anche quest’anno la raccolta fondi dell’Associazione “Amici dell’Africa di Primiero”, in occasione della festa della mamma, proponendo l’iniziativa “Una Rosa per Due” Primiero/Vanoi (Trento) – Si tratta di una raccolta fondi a sostegno dei vari progetti che si stanno portando avanti in terra Africana. Un appuntamento che serve anche per tracciare l’attività dell’associazione che […]