Dalla Marmolada alle Pale di San Martino: prosegue il viaggio tra i ghiacciai di Legambiente

Posted on

Lo sciopero della Cgil, che è stato sospeso per il settore delle ferrovie e per quello dei trasporti urbani a Roma, Venezia, in Trentino e in Friuli in ragione dell'emergenza maltempo, si è comunque svolto con manifestazioni in un centinaio di città in tutta Italia. Il segretario della Cgil Epifani, ha sfilato in corteo a […]