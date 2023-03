Collegamento San Martino Rolle: pubblicato il bando da 55 milioni, scade il 21 luglio 2023

Si richiedono offerte per la progettazione definitiva, esecutiva e lavori di realizzazione dell’Impianto annunciato nei giorni scorsi dall’Esecutivo provinciale a passo Rolle

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti – Ufficio gare lavori pubblici – indice, su delega di Trentino Sviluppo S.p.A., una gara per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e lavori di realizzazione del collegamento funiviario San Martino di Castrozza e Passo Rolle.

Il contratto di appalto

Avrà ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 30 comma 5ter lett. c) della L.P. 26/93, previa acquisizione, in sede di offerta, del progetto definitivo.

IMPORTO COMPLESSIVO DI APPALTO EURO 54.735.475,21 così ripartito:

Costo complessivo stimato di costruzione dell’opera (comprensivo degli oneri della sicurezza): Euro 52.944.767,80 soggetti a ribasso così suddiviso:

a) Importo dei lavori: Euro 52.094.767,80;

b) Importo oneri della sicurezza: Euro 850.000,00;

Costo complessivo stimato della progettazione: Euro 1.790.707,41 soggetti a ribasso, così ripartiti:

a) costo PROGETTAZIONE DEFINITIVA (comprensiva di perizia geologica): Euro 1.025.584,19

b) costo della PROGETTAZIONE ESECUTIVA (comprensiva del piano della sicurezza e coordinamento): Euro 765.123,22.

Criterio di aggiudicazione

La gara si svolgerà mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da inviare con le modalità indicate nel bando integrale di gara ed in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) settore edilizia del D.M. 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 21 luglio 2023. La prima seduta di gara è fissata per il giorno 24 luglio 2023, ad ore 10:00.

La presentazione del progetto a passo Rolle