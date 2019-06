Slalom parallelo in maschera per LILT Trentino: quattromila euro dai Maestri di sci di San Martino di Castrozza

Connect on Linked in

La Scuola italiana sci di San Martino di Castrozza consegna alla Lilt il contributo raccolto in occasione della manifestazione “death race” – gara di slalom parallelo in maschera

Trento – La manifestazione, promossa dalla Scuola Italiana Sci di San Martino di Castrozza, si è svolta il 28 febbraio scorso a Pra’ delle Nasse. I maestri di sci, vestiti in maschera, si sono sfidati in una gara di slalom parallelo a eliminazione. Grazie alla grande volontà e alla sensibilità dei maestri, quest’anno è stato deciso di finalizzare l’evento ad uno scopo solidale e dalla prossima stagione sciistica si sono proposti di divulgare anche il messaggio di prevenzione contro il cancro ai loro allievi, in particolare “non fumare” e osservare uno stile di vita sano.

Per tale motivo è stato deciso di devolvere il ricavato proveniente dalla manifestazione a sostegno delle attività LILT e nello specifico al Servizio Accoglienza Bambini in Oncologia Pediatrica. Questo servizio nasce per rispondere alle necessità dei piccoli e delle famiglie in maniera efficace, professionale ma con il calore, l’attenzione e la cura che contraddistinguono gli interventi dei volontari dell’Associazione.

“Farli sentire come a casa, anche se lontani in un momento delicato” è lo scopo di LILT: per i genitori è importante potersi appoggiare ad una struttura che non sia asettica o sovraffollata ma che ricordi il più possibile l’ambiente casalingo, per ripetere quei gesti quotidiani e familiari che danno sicurezza, equilibrio psicologico e la tranquillità di potersi dedicare interamente alle necessità del figlio ammalato.

I volontari del Servizio Accoglienza Bambini in Oncologia Pediatrica si dedicano all’accoglienza ed alla presa in carico delle famiglie cercando di rispondere alle loro esigenze sia pratiche (domicilio, acquisti, gestione del tempo libero) sia emotive (ascolto, condivisione, riconoscimento).

LILT, inoltre, presenta sul territorio molte altre attività anche grazie alla presenza delle 9 Delegazioni. Una di queste è proprio la Delegazione di Primiero che effettua servizio di informazione, visite di prevenzione e diagnosi precoce sul territorio e propone il Servizio di accompagnamento allo screening mammografico a Trento.