Single e Oroscopo: nel Triveneto Leone, Cancro e Toro i più attivi nella ricerca del partner

A livello nazionale invece sono i Gemelli il segno che ama di più il dating online

NordEst – Ogni settimana su Internet sbocciano almeno 300 nuove storie d’amore, con milioni e milioni di single italiani alla ricerca del partner ideale. Ma quali sono i segni zodiacali più intraprendenti davanti alla tastiera o smartphone alla mano? A svelarlo è Meetic, il leader europeo dei servizi d’incontri, che ha realizzato un’analisi all’interno delle sue piattaforme desktop e mobile per scoprire quali sono i segni astrali più attivi “nell’abbordaggio digitale” regione per regione. Quale segno avrà la meglio tra Nord, Centro, Sud e Isole?

In generale, il dating online è sotto il segno dei Gemelli: sono loro i primi a invaghirsi e quindi a inviare le famose sbandate, ovvero i colpi di fulmine virtuali, e si piazzano terzi nella classifica dei più “chiacchieroni”, cioè quelli più propensi a dare il via a una conversazione. Nel Belpaese sono le donne nate sotto il segno del Cancro quelle più predisposte ad avviare uno scambio di messaggi, seguite da Ariete e Leone. Tra gli uomini, invece, sono i Toro i più intraprendenti, seguiti dai Gemelli che, a loro volta, prediligono le donne della Vergine. Sarà per la loro nota e spiccata intelligenza?

“I segni zodiacali rappresentano archetipi di determinate caratteristiche – conferma la psicoterapeuta Monica Zentellini – lo stesso Jung, dedicandosi allo studio dei della simbologia e dei miti, scoprì che il segno dei Gemelli è associato al pianeta Mercurio e attribuì a questo segno il significato di scambio e velocità, di movimento giocoso ed entusiasta tipico della fanciullezza, con la controparte della repentina mutevolezza di intenti. E così fu per tutto lo zodiaco, la cui origine si perde nella notte dei tempi”.

Mettendo a confronto la miriade di interazioni quotidiane tra gli utenti iscritti, ogni regione italiana ha una sua propensione astrale quando si tratta di dating online. In Lombardia sono i tenaci Leone, noti per le loro doti in fatto di amore, a primeggiare su tutti gli altri segni zodiacali. A seguirli, forti della loro verve comunicativa, i Gemelli, che lasciano ai Toro il terzo posto. Nel Lazio, il podio vede protagonisti gli stessi tre segni, ma in ordine diverso: medaglia d’oro ancora ai Leone, seguiti però prima dai Toro e poi dai Gemelli. Stesso discorso per il Piemonte e la Puglia: si scambiano le posizioni, ma i protagonisti sono sempre loro. I primi sono i Gemelli, seguiti dai Leone e dai Toro. Le combinazioni possibili terminano con la Liguria: in questo caso i Gemelli precedono Toro e Leone. Arrivati in Toscana inizia a cambiare qualcosa: il Cancro, per definizione sensibile e romantico, entra in classifica e si piazza al terzo gradino del podio, lasciando gli altri due agli onnipresenti Toro e Gemelli.

È nelle regioni più a Nord che i risultati dell’analisi mutano sostanzialmente: in Valle D’Aosta è il fantasioso segno dei Pesci il più attivo online, con Ariete e Acquario a seguito. Il Veneto, nell’ordine, assegna le percentuali più alte a Gemelli, Leone e Cancro. Nel Friuli Venezia Giulia lo scettro va ai Capricorno, che staccano nettamente Leone e Toro, mentre nel Trentino Alto Adige ai Cancro, seguiti dai Capricorno e dai Toro.

Nel Centro Italia in quanto a dating online ci si dà tanto da fare, soprattutto inAbruzzo, dove primeggiano Gemelli, Toro e Ariete. Anche in Basilicata troviamo nella top tre Toro e Gemelli, ma al terzo posto si attestano gli equilibrati e armoniosi Bilancia. In Emilia Romagna l’abbordaggio su Internet è appannaggio dei Leone e dei Gemelli, ma anche dei razionalissimi Vergine, mentre nelle Marcheoltre a Gemelli e Toro, spicca il Capricorno. Nel tranquillo Molise, inoltre, quelli più propensi a fare nuove conoscenza online sono i Cancro, seguiti da Leone e Ariete. In Umbria, infine, domina il segno del Leone, con Gemelli e Ariete al secondo e terzo posto.

Più a Sud, prevalgono sempre e comunque i Gemelli: sia in Calabria che inCampania sono loro i primi a invaghirsi e quindi a inviare le famose sbandate, ovvero i colpi di fulmine virtuali. Se nella patria del peperoncino al secondo e al terzo posto si piazzano Capricorno e Acquario, in quella della mozzarella sono Cancro e Bilancia essere i più predisposti nell’avviare una conversazione con una nuova conoscenza. Un po’ come nelle Isole: in Sardegna sono i Capricorno, seppur notoriamente prudenti, ad avviare una conversazione online e a dichiarare il loro interesse. Dietro di loro i Cancro e i Gemelli. La Sicilia, dal canto suo, pone nelle prime due posizioni gli inflazionati Gemelli e Leone, ma al terzo ritroviamo “l’isolano” Capricorno.