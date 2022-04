Si ribalta col trattore a Trambileno: ferito un 48enne

Posted on

Secondo la Coldiretti andare in ferie in giugno consente un risparmio di circa il 30% NordEst – ​Sono 3,5 milioni gli italiani che hanno scelto di partire in vacanza nel mese di giugno per approfittare delle offerte più convenienti e della quiete nonostante il tempo incerto. La maggiore propensione ad andare in vacanza quest’anno si […]