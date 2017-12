Shopping on line, è boom anche in Italia: 10 consigli per difendersi dalle truffe

Connect on Linked in

Crescono dal 50,5% al 53% le persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno effettuato acquisti online, secondo i dati Istat del 21 dicembre

NordEst – Lo shopping on line è ormai abitudine per molti consumatori e per i regali di Natale impazza. “Aumentano contestualmente anche le truffe e le insidie.

Per questo, con la partecipazione del Presidente dell’Agcm Giovanni Pitruzzella, dell’Agcom Angelo Marcello Cardani, dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro e del Direttore Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Nunzia Ciardi, abbiamo stilato, una guida all’ E-commerce” dice Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

I principali consigli

1) Acquista solo su siti protetti da sistemi di sicurezza (riconoscibili dal simbolo di un lucchetto chiuso nella barra di indirizzo) o con sigillo Netcomm.

2) Confronta le varie offerte prima di procedere all’acquisto. Cerca online maggiori dettagli sulla reputazione del venditore.

3) Non farti prendere dalla fretta: molti siti giocano su una comunicazione emotiva, non è il caso di farsi condizionare.

4) Diffida dalle offerte estremamente vantaggiose: potrebbero essere siti che “giocano” con l’Iva o che mettono in vendita merce di incerta provenienza.

5) Non farti attrarre dallo sconto: chiediti sempre se stai acquistando quello di cui hai realmente bisogno.

6) Verifica sempre il prezzo finale: deve essere comprensivo di spese di spedizione e altri costi aggiuntivi.

7) Controlla la data di consegna in modo da essere sicuro che il tuo acquisto arrivi per tempobo che ti venga recapitato quando sei a casa.

8) Stampa sempre una copia dell’ordine e della pagina contenente l’offerta e conserva i documenti in caso di future contestazioni.

9) Scegli pagamenti con carta di credito prepagate o PayPal. Evita il bonifico e non comunicare le password e altri dati personali via email.

10) Ricordati che per gli acquisti online vale il diritto di recesso da esercitare entro 14 giorni dalla data di consegna.