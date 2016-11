Shopping di Natale da sabato 26 novembre nei Mercati di “Campagna Amica”

Degustazioni anche a Montegrotto Terme (Padova) e a Santa Lucia Golosine (Verona) in piazza Martiri d’Istria e Dalmazia

NordEst – ​A meno di un mese dal Natale prende il via lo shopping degli italiani con il weekend che tradizionalmente segna l’inizio della corsa agli acquisti ricco di offerte e opportunità, a partire dalla possibilità di acquistare regali ad originalità garantita nei mercatini a chilometri zero offerta dagli agricoltori della Coldiretti che divulgherà lo studio sui regali degli italiani per il Natale 2016.

Nei mercati di Campagna Amica a partire dalle 10,00 di sabato 26 novembre e domenica 27 novembre sarà possibile trovare specialità locali esclusive per i consueti cenoni ma anche per riempiere i tipici cesti natalizi con prodotti inimitabili caratteristici del territorio. Focus particolare su conserve, salse, composte, mostarde e confetture della nonna insieme ai olio extravergine, vino, salumi, formaggi che sono immancabili sotto l’albero delle feste.

Molte le curiosità. Se a Milano nel farmers’ market di via Ripamonti 35, dalle 10 il tutor di Campagna Amica mostrerà come preparare le composte della nonna e come abbinarle a carne e formaggi per ricette doc a Roma al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 si svolgerà la prima degustazione di tartine alla canapa mentre a Pescara cooking show con agrichef, momenti didattici, ricette a tema, degustazioni e offerte di prodotto al mercato di Campagna Amica di via Paolucci. Ma iniziative e degustazioni sabato 26 novembre sono previste anche a Pavia in piazza del Carmine dalle 9 alle 12, a Mariano Comense (Como) al mercato di Campagna Amica di Porta Spinola, a Savona nella Bottega Italia di Anna e Lara (via Mistrangelo 6r), a Bordighera (Imperia) al mercato Campagna Amica in piazza della Stazione, a Fano (Pesaro) nel mercato di Campagna Amica in zona Pincio, a Fermo nel mercato di Campagna Amica in piazza Dante, a Pistoia presso il mercato cittadino di Campagna Amica, a Giuliano (Napoli) al mercato di Campagna Amica di corso Campano a Rende (Catanzaro) al mercato di Campagna Amica in piazza Falcone e Borsellino e a Verona a Borgo Roma in via Bengasi.

Domenica 27 novembre invece degustazioni ed iniziative sono fissate ad Aosta allo “Tsaven di Campagna Amica” presso i portici di piazza Chanoux. a Torino nel mercato di Campagna Amica di piazza Bodoni, a Grazie di Curtatone (Mantova) dove sul piazzale antistante la chiesa si potranno assaggiare mostarde mantovane e confetture, a Montegrotto Terme (Padova) nell’ambito della manifestazione “Gusto italiano and Street food”, a Verona a Santa Lucia Golosine in piazza Martiri d’Istria e Dalmazia, a Lucca all’interno del “Desconello spazio di Campagna Amica e a La Spezia durante la manifestazione “la fattoria in città corso con degustazione di preparazione del pesto. Per tutto il week end sabato 26 e domenica 27 a Ravenna gli agricoltori di Campagna Amica portano in piazza San Francesco e nella zona Dantesca le eccellenze della campagna allestendo un caratteristico mercatino.