Tragedia a Bolzano: 89enne muore in rogo appartamento

Ferito il marito e altri tre inquilini

Bolzano - Una donna di 89 anni ha perso la vita in un incendio, scoppiato la scorsa notte nel suo appartamento a Settequerce, alle porte di Bolzano. Il marito e altri tre abitanti dell’edificio sono rimasti invece feriti. Il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è stato chiamato alle ore 00:45 in via Stazione a Settequerce.

L’appartamento al piano terra di una casa a schiera all’arrivo era già completamente in fiamme. Ai lavori di spegnimento delle fiamme hanno partecipato anche i vigili del fuoco volontari di Setterquerce, Terlano e Andriano. All’interno della camera da letto è stato rinvenuto il corpo esanime dell’anziana. Il forte sviluppo di fumo e calore hanno reso difficili le opere di spegnimento che si sono protratte per mezz’ora. Quattro persone sono ricorse alle cure dei sanitari per le inalazioni di fumo.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Terlano, la Croce Bianca e Croce Rossa. L’intervento è durato oltre tre ore.