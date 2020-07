Sgominata rete di pedofili: arresti in 15 regioni

Posted on

Nei giorni scorsi è stato in visita a Villa Welsperg il Direttore generale dell’Agenzia dei Parchi della Tanzania, Allan J. H. Kijazi Val Canali (Trento) – Visita a Villa Welsperg per il Direttore generale dell’Agenzia dei Parchi della Tanzania, Allan J. H. Kijazi, in Italia per una serie di impegni istituzionali. La Tanzania ha un […]