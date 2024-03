Sentenza Forti sarà trasmessa a Corte d’Appello Trento

Passaggio per trasferimento ed esecuzione pena in Italia. Ministro Nordio: lavoreremo per ritorno di Forti il prima possibile. Forti sconterà la pena residua in base alle norme del diritto italiano, potendo accedere – nel tempo – a benefici come permessi premio, semilibertà e infine libertà condizionata

NordEst – Sarà la Corte d’Appello di Trento a dover riconoscere la sentenza emessa negli Stati Uniti nei confronti di Chico Forti per poi metterla in esecuzione. Questo passaggio sarà necessario affinché venga ultimato il trasferimento in Italia del surfista e produttore televisivo trentino, condannato nel 2000 all’ergastolo da un tribunale della Florida per l’omicidio premeditato di un imprenditore australiano.

Il rientro in Italia di Chico Forti è un importante ed atteso traguardo raggiunto grazie all’autorevole impegno in prima persona della presidente Giorgia Meloni. I miei uffici lavoreranno per ottemperare, nel più breve tempo possibile, a tutti i passaggi tecnici necessari di competenza del Ministero della Giustizia e di cui avevo parlato con l’Attorney general, M.Garland, nella visita a novembre presso il Department of Justice di Washington”.

Così in una nota il ministro della giustizia Nordio. “Auspichiamo che anche tutti gli altri passaggi, che chiamano in causa tra l’altro le autorità giudiziarie, si possano compiere nel più breve tempo possibile per consentire a Forti di continuare a scontare nel suo Paese, vicino ai suoi affetti, la pena”, conclude.