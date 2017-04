Sciolta comunità gesuita di Trento, il Vescovo Lauro Tisi: ““Siamo tutti più tristi. Resterete un faro della comunità”

Connect on Linked in

‘Decisione dolorosa’, confermato impegno in Fondazione S.Ignazio

Trento – I Gesuiti andranno via da Trento. La decisione circa lo scioglimento della comunità religiosa è stata presa dal provinciale dell’Ordine che ha inviato una lettera ai quattro padri gesuiti presenti a Villa S. Ignazio. “E’ una decisione dolorosa ma non completamente inaspettata – si legge in un documento dei quattro religiosi – perché la nostra comunità era stata approvata, ma solo ad experimentum, per gli ultimi tre anni”.

“Questo scioglimento – aggiungono – si inserisce nel progetto di ridimensionamento del numero delle nostre presenze comunitarie anche in vista della nascita della nuova Provincia dei Gesuiti che comprenderà, da luglio, oltre l’Albania, anche Malta, con nuovi statuti e governance, chiamandosi Provincia Euro-Mediterranea”.

“Noi gesuiti – proseguono – andremo via da Trento, ma continuerà l’Opera, la Fondazione sant’Ignazio, che viene considerata un modello apostolico importante ed efficace per la realtà trentina e di riferimento anche per altre realtà italiane”.

Vescovo Tisi: “Ci avete indicato una strada, vogliamo continuare a percorrerla”

“Lo scioglimento della vostra comunità ci rende tutti più tristi. A voi, fratelli gesuiti, voglio rivolgere un grande “grazie” per il bene che avete fatto in tanti anni, anticipando i tempi di una Chiesa in uscita, coraggiosa e profetica”.

Così l’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi esprime il rammarico per la notizia dello scioglimento della comunità dei gesuiti di Trento, a lui comunicata nei giorni scorsi dal responsabile padre Alberto Remondini.

“Vi salutiamo – aggiunge monsignor Lauro – con una promessa: la salutare provocazione generata dalla vostra presenza rimarrà, attraverso la Fondazione sant’Ignazio, come un faro per la nostra comunità. Ci avete indicato una strada: con l’aiuto di Dio, vogliamo continuare a percorrerla. Buon cammino a ciascuno di voi!”