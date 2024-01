Sciatrice 83enne cade da una seggiovia in Alto Adige e muore

Si chiamava Erna Perathoner, sposata Moroder ed era di Ortisei. Gravemente ferita anche un’altra donna di Ortisei, Maria Comploj, 55 anni, che viaggiava con lei, forse caduta a sua volta nel tentativo di trattenere la donna più anziana

Bolzano – Una sciatrice di 83 anni è morta dopo una caduta da una seggiovia all’Alpe di Siusi, in Alto Adige. Una 55enne è invece ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano. L’incidente si è verificato nei pressi della stazione a valle dell’impianto di risalita Goldknopf. Le due sciatrici sarebbero precipitate da un’altezza di circa sette metri. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, come anche il soccorso alpino e i carabinieri.

L’incidente è avvenuto poco dopo la stazione a valle. Si tratta di un moderno impiatto a quattro posti a sganciamento automatico, che permette agli sciatori di prendere posto con l’impianto che viaggia a velocità ridotta che accelera solo dopo la partenza. Cosa sia esattamente successo lo chiariranno i carabinieri, intervenuti sul posto. Evidentemente non avevano fatto in tempo ad abbassare la sbarra di sicurezza. Forse una delle due donne non è riuscita a sedersi bene e l’altra ha tentato di aiutarla. Ad un certo momento le due donne sono cadute nel vuoto, finendo sulla pista da sci.

L’incidente è stato osservato da alcuni sciatori che in quel momento stavano scendendo a pochi metri di distanza, fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Il medico d’urgenza ha subito iniziato le procedure di rianimazione, ma l’anziana è deceduta sul posto. L’altra sciatrice ha riportato invece un grave politrauma ed è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale di Bolzano.

L’Ad: ‘Non si è trattato di un guasto tecnico’

La seggiovia Goldknopf sull’Alpe di Siusi è nuovamente in funzione, dopo l’incidente mortale di giovedì mattina. Il via libera conferma che “quanto accaduto non sia di natura tecnica”. Così alla stampa locale, Helmut Sartori, amministratore delegato della società che gestisce gli impianti di risalito sull’Alpe di Siusi. Sartori parla di un “terribile incidente”.

La disgrazia è avvenuta intorno alle 11 del mattino nei pressi del terzo pilone della seggiovia. Come sottolinea l’ad, ogni inverno in Alto Adige “vengono trasportati più di 125 milioni di ospiti, con 6-7 incidenti all’anno”. “Negli ultimi anni non abbiamo avuto incidenti mortali, il che rende ancora più drammatico quanto accaduto oggi”, afferma Sartori. La seggiovia è stata rinnovata la scorsa estate. “Ora dobbiamo scoprire cosa è successo esattamente”, ribadisce.

In breve

Un contadino del maso Kohlhof, Walter Oberkalmsteiner, 47 anni, è rimasto schiacciato da un albero in un bosco a Campo di Ronco, nel comune di Sarentino. L’infortunio sul lavoro è accaduto mercoledì 24 gennaio poco prima delle 17. Sono intervenuti soccorso alpino, Pelikan 1, vigili del fuoco e carabinieri. Ad allertare i soccorsi la moglie della vittima, che avrebbe trovato il corpo senza vita del marito. Per lei il sostegno degli assistenti spirituali.