Trento, Sciatrice 25enne muore dopo la caduta in pista a Campiglio

La ragazza di Civitanova nelle Marche, era stata trovata da alcuni sciatori lungo la pista “Nube d’Oro” a Campiglio priva di sensi giovedì

Trento – Cristina Cesari, 25 anni di Civitanova Marche (Macerata), era arrivata in Trentino mercoledì con un gruppo di amici per trascorrere alcuni giorni sulla neve.

La donna avrebbe preso velocità finendo fuori dal tracciato e sbattendo violentemente sulla neve ghiacciata. La sciatrice era stata trovata esanime da un gruppo di turisti, ma nessuno ha assistito all’incidente.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. In arresto cardiaco, i soccorritori avevano tentato la rianimazione, quindi la giovane era stata trasportata in elicottero a Trento.

Ricoverata in rianimazione all’ospedale santa Chiara di Trento è stata dichiarata morta nel pomeriggio di venerdì ed è stato autorizzato il prelievo degli organi.