Scialpinista fassano molto esperto disperso sul Pordoi: elisoccorso mobilitato in quota

Posted on

Denunciato da Polizia Bassano per abbandono di minore NordEst – Ha lasciato il figlioletto di quattro anni da solo in auto per oltre mezz’ora chiuso all’interno dell’auto, bloccato sul seggiolino. E propria le urla e i lamenti del bambino, che a gran voce chiamava il papà, hanno convinto alcuni passanti ad avvertire la Polizia del commissariato […]