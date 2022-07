Schianto con il quad in Val Badia: muore 44enne di Corvara

L’uomo era alla guida di un quadriciclo che si è scontrato con una automobile parcheggiata sulla strada principale di Colfosco

Corvara (Bolzano) – Drammmatico incidente mortale domenica sera a Colfosco, in val Badia. Verso le 19, un quad che stava transitando sulla strada principale del paese si è scontrato – per motivi in corso di accertamento – con un’automobile parcheggiata davanti all’hotel “Centrale”.

A seguito dell’impatto il quadriciclo si è ribaltato e l’uomo alla guida – un 44 enne di Corvara – ha riportato ferite gravissime, per le quali è stato portato con l’elicottero dell’Aiut Alpin all’ospedale di Bolzano, dove è morto poco dopo il ricovero in rianimazione.