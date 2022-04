Primo maggio a San Silvestro: pellegrinaggio con le Acli anticipato a sabato 30 aprile con messa alle ore 10

Come hanno comunicato nei giorni scorsi anche le parrocchie, il momento di incontro sarà anticipato a sabato 30 aprile

Primiero/Vanoi (Trento) – Ritorna il tradizionale appuntamento alla Chiesetta di San Silvestro per la celebrazione alle ore 10.00 della santa messa in occasione della festa del lavoro dedicata a San Giuseppe lavoratore. Iniziativa da sempre promossa dalle Acli di zona in collaborazione con le parrocchie di Primiero Vanoi.

Il primo maggio dei lavoratori

“Sarà anche l’occasione – spiega la vicepresidente Acli di zona e Consigliere nazionale del movimento, Delia Scalet – per una riflessione sulla drammatica situazione che il conflitto in Ucraina sta provocando, ma anche sulle conseguenze che ne derivano e che generano nuove sacche di povertà e nuove marginalità. In questo momento caratterizzato da tante incognite per l’umanità, le Acli sono impegnate a sostenere nuovi paradigmi di sviluppo e progetti volti alla rigenerazione delle comunità per stimolare la partecipazione delle persone alle questioni collettive oltre che promuovere forme di relazione per superare l’isolamento in cui si trovano molte persone”.