San Martino di Castrozza e Primiero dal 6 all’11 febbraio diventano “Montagna da Fiaba”

La Melevisione sceglie le Pale per una settimana

Primiero – È tutta dedicata ai bambini ed alle loro famiglie la settimana dal 6 all’11 febbraio a San Martino di Castrozza e Fiera di Primiero. La bellezza senza tempo del gruppo dolomitico delle Pale diventa magico palcoscenico per Montagna da Fiaba: spettacoli, passeggiate nei boschi, divertenti e curiosi laboratori sono alcune tra le tante attività pensate per i piccoli ospiti che con le loro famiglie trascorrono un periodo di vacanza al cospetto delle leggendarie Pale di San Martino.

Montagna da Fiaba offre l’occasione giusta a bimbi e genitori di incontrare un mondo fantastico, impararne le regole e diventarne parte. Gli intrattenimenti, tutti di altissimo livello,si sviluppano in una cornice di grande pregio naturalistico permettendo così a piccoli e grandi di vivere un’esperienza condivisa in grado di arricchirli vicendevolmente.

Ed è proprio nei luoghi incantati della Montagna che i bambini incontrano gli amati personaggi del mondo della Melevisione come Milo Cotogno, Fata Lina e Lupo Lucio. Protagonisti degli incontri anche il poliedrico autore GekTessaro, la cuoca Natalia Cattelani con i suoi laboratori di cucina e la grande simpatia del conduttore tv Armando Traverso.

Programma

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO

SAN MARTINO DI CASTROZZA – SALA CONGRESSI ore 17,30 - “Amico Libro” SPETTACOLO con LORENZO BRANCHETTI alias Milo Cotogno di Melevisione

Il simpatico folletto bibitiere della Melevisione ci conduce in un viaggio letterario alla scoperta di amici molto speciali: gli amati libri… Uno spettacolo frizzante e coinvolgente tra libri avventurosi, fantastastici, misteriosi, sentimentali, tutti capaci di parlare al nostro cuore, da vivere e condividere insieme per conoscere e comprendere sempre di più il mondo che ci circonda, anche perché, come dice una delle canzoni preferite da Milo:”Un libro è un’avventura straordinaria…”.

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO

PRIMIERO ore 17.30 “PICCOLI CHEF” – Spettacolo/Laboratorio di cucina con NATALIA CATTELANI CHEF DELLA PROVA DEL FUOCO

Natalia Cattelani, la celebre cuoca del noto programma condotto da Antonella Clerici “La prova del cuoco”, in un divertente laboratorio spettacolo, insegna a cucinare ai bambini ed alle loro famiglie, cibi sani e gustosi. In pochi passi i bambini si trasformeranno in cuochi provetti, capaci di creare piatti appetitosi e salutari, preparati con sapienza culinaria e decorati con il virtuosismo dei migliori chef.

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO - SAN MARTINO DI CASTROZZA – ore 17.30 “PICCOLI CHEF” Spettacolo/Laboratorio di cucina con NATALIA CATTELANI CHEF DELLA PROVA DEL FUOCO

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO SAN MARTINO DI CASTROZZA – SALA CONGRESSI ore 17.30 “La paura non c’è più” SPETTACOLO con FATA LINA E LUPO LUCIO della Melevisione

Lupo Lucio e Fata Lina arrivano tra noi direttamente da una soglia di Fiaba che si è aperta nel Fantabosco. Due tra i personaggi più noti e amati del celebre programma televisivo “La Melevisione”.

Lupo Lucio, afflitto da una fame atavica, sempre alla ricerca di qualche piccola preda gustosa, e Fata Lina, la deliziosa fata delle acque, celebre per i suoi incantesimi, questa volta dovranno affrontare un nemico davvero terribile:la paura! Ce la faranno a sconfiggerla con trucchi , incantesimi e l’aiuto del pubblico così protagonista del Fantabosco?

VENERDI’ 10 FEBBRAIO - SAN MARTINO DI CASTROZZA – PRA’ DELLE NASSE ore 16.00 Fiaccolata/Passeggiata con FATA LINA E LUPO LUCIO della MELEVISIONE

Poter incontrare i personaggi del Fantabosco in una magica atmosfera di neve e divertimento? Si

PRIMIERO ore 20.30 “La paura non c’è più” SPETTACOLO con FATA LINA E LUPO LUCIO della Melevisione

SABATO 11 FEBBRAIO - PRIMIERO SNOW PARK ore 11.00 Passeggiata con FATA LINA E LUPO LUCIO della MELEVISIONE

Poter incontrare i personaggi del Fantabosco in una magica atmosfera di neve e divertimento? Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii