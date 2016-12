San Martino di Castrozza, apre la pista Uno del Tognola, si scia anche a Ces e al Colverde. A Rolle panorami autunnali

L’innevamento artificiale consente in questi giorni l’apertura di diverse piste delle Dolomiti trentine

San Martino di Castrozza (Trento) - L’importante sforzo degli impiantisti prosegue in questi giorni, per garantire piste aperte in vista delle festività. A San Martino di Castrozza apre la pista uno con variante tre al Tognola, apre anche Colverde, mentre a Ces si scia su Bellaria e Valbonetta.

Tutte le piste aperte: www.dolomitisuperski.it

Trekking a Rolle

Panorama ancora autunnale invece a passo Rolle, mèta in questi giorni di molti appassionati di alpinismo e di trekking ai piedi dello splendido Cimon della Pala.