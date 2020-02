San Gregorio nelle Alpi, ancora un incendio: a fuoco palazzo Donce

Posted on

Il provvedimento rappresenta una boccata d’ossigeno per le imprese dopo il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli NordEst – Sono state sbloccate le procedure di pagamento dei fondi comunitari per centinaia di migliaia di agricoltori italiani. Ad annunciarlo è la Coldiretti dopo che Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha avviato l’iter per far […]