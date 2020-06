La musica non conosce ‘lockdown’ alla Scuola Musicale di Primiero: guarda i saggi virtuali (VIDEO)

La chiusura delle scuole musicali, in seguito all’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi, non ha impedito, seppure in nuova forma, lo svolgimento delle lezioni strumentali che, a seguito di una tempestiva riorganizzazione, sono state rese possibili, grazie alla didattica telematica

Primiero (Trento) – Questo diverso approccio ha garantito anche alla scuola musicale di Primiero di mantenere il contatto con i suoi allievi e di proseguire, anche se in modo alternativo, la sua attività.

Sicuramente il nuovo mezzo ha costituito una sfida per studenti e docenti in quanto gli stessi hanno dovuto subito confrontarsi con i vincoli che una lezione di questo tipo comporta, sia per quanto concerne il mantenimento di una corretta postura dei ragazzi, sia per l’accordatura degli strumenti (che spesso nei primi anni è curata dal docente), sia dal punto di vista musicale.

Le lezioni online, oltre a non restituire un suono perfettamente fedele, hanno il grande limite del ritardo creato dalla rete che non consente di poter suonare e cantare insieme, è pertanto necessario lavorare puntando su aspetti alternativi e facendo leva su una maggiore autonomia.

In questa nuova ottica si svolti anche i saggi finali che quest’anno sono proposti nella forma del video concerto. Ogni allievo ha registrato la sua esecuzione che è stata poi assemblata all’interno di un vero e proprio saggio di classe.

La musica che unisce

L’impossibilità di fare musica d’insieme non ha scoraggiato i ragazzi che hanno comunque voluto cimentarsi in dei duetti che sono stati registrati individualmente e uniti grazie ad un paziente lavoro di montaggio audio-video.

Pur perdendo in parte l’efficacia musicale e di aggregazione che solo il suonare e cantare insieme possono dare, queste collaborazioni costituiscono sicuramente un apprezzabile tentativo per essere ancora vicini e fare gruppo.

Un esempio del lavoro svolto dalle classi strumentali della Scuola Musicale di Primiero, è quello dell’Ensemble Coro Femminile, che in questo senso ha voluto dare il suo contributo attraverso la registrazione del brano “An Irish Blessing” di James Moore.