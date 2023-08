Rovereto, aggredita e picchiata a morte in un parco: la vittima è una 60enne trentina

L’omicida, un extracomunitario già noto alle forze dell’ordine è già stato arrestato. All’origine dell’omicidio probabilmente un tentativo di violenza sessuale nel parco Njkolaievka

Rovereto – Tornava a casa per assistere l’anziana madre quando è stata brutalmente aggredita da uno sconosciuto. La donna, una roveretana di 60 anni dopo essere stata scaraventata a terra nel parco Nikolajewka, a due passi dal centro storico della città della quercia, è stata brutalmente picchiata fino a perdere coscienza. L’aggressore non si è fermato nemmeno quando la donna inerme non poteva più difendersi e si è allontanato soltanto quando alcuni residenti dei palazzi che si affacciano sul parco si sono accorti di quello che stava accadendo.

La donna sessantenne è morta in ospedale a causa della gravità delle percosse ricevute da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell’ordine che sabato sera, verso le 22.30, l’ha aggredita nel parco Nikolajevka di Rovereto, in Trentino. Non sono chiare la cause dell’aggressione ed i carabinieri, coordinati dalla Procura di Rovereto, stanno facendo accertamenti. Forse un tentativo di violenza.

A dare l’allarme sono stati alcuni inquilini del vicino condominio Europa che hanno sentito le urla della donna e, affacciati alle finestre, hanno assistito alla scena: lei a terra con i pantaloni abbassati e lui a cavalcioni sopra di lei che la colpiva in faccia. L’uomo è poi fuggito, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri nella vicina via Maioliche, e ora è in arresto per omicidio.

In breve

Un turista austriaco di 65 anni è morto sul colpo la mattina di sabato 5 agosto, poco dopo le 10, precipitando durante un’escursione in montagna con i due figli, nella zona di Forcella Lago Nero, sopra Corvara in Passiria. Fatale per l’uomo una scivolata, che lo ha fatto cadere nel vuoto. La scena alla presenza dei due figli. Sul posto sono intervenuti l’elicottero Pelikan 3, soccorso alpino della Guardia di Finanza e assistenza spirituale.