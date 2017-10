Governatori Rossi e Kompatscher a Roma dal presidente Gentiloni

Connect on Linked in

Si parla tra l’altro di A22 e di lupi

Roma – Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha annunciato che per mercoledì è in calendario un incontro con il premier Paolo Gentiloni, al quale prenderà parte anche il presidente del Trentino, Ugo Rossi.

Come ha detto Kompatscher, fra i temi al centro dell’incontro vi sarà tra l’altro quello del rinnovo della concessione in scadenza dell’Autobrennero, per la quale Bolzano auspica una soluzione in house. In agenda, poi, anche il tema di alcune semplificazioni contabili che Bolzano intende sottoporre a Roma e la questione dell’aumento della presenza del lupo vicino ai pascoli alpini. Su questo argomento,

Kompatscher ha detto che si farà il punto della situazione, alla ricerca di soluzioni che possano contemperare gli interessi degli allevatori con quelli della fauna selvatica. Su questo – ha detto Kompatscher – le Regioni dell’arco alpino intendono chiedere anche misure a livello Ue.