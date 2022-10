Ritrovata senza vita in una forra in Trentino: possibile spostamento corpo

Non si esclude però nemmeno l’incidente

Trento – Potrebbe essere stato spostato il corpo di Vinitha Nicolò, la barista di 39 anni ritrova senza vita nel fondo di una forra a Ton, in Trentino. Si tratta di un’ipotesi al vaglio degli inquirenti, assieme a quella dell’incidente. Lo riporta la stampa locale, che non esclude anche un possibile incidente.

Il sospetto relativo al possibile spostamento è sorto per la posizione della salma. Dalle prime ricostruzioni, infatti, la barista sarebbe caduta in un dirupo per decine di metri. Tuttavia, tra il sentiero che presumibilmente stava percorrendo e il fondo della forra vi è una fascia di vegetazione fitta, che avrebbe dovuto arrestare la caduta. Invece il corpo è stato ritrovato 40 metri più in basso, sul greto del torrente Pongaiola. La Procura della Repubblica di Trento ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio.